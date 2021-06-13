「女性唔用電話免被性侵」 印度婦委會成員捱批

印度時有傳出針對性侵的驚奇發言，更多是把責任怪罪在女性身上的言論。印度一個婦女委員會成員受訪時竟稱，女性不應該使用手提電話，如此便可避免遭到性侵。言論一出旋即引來諸多批評，委員會亦不認同言論，並聲稱受訪影片遭人惡意剪接。

【印度疫情】死亡人數再破紀錄 因地方政府計少數？ 【下一頁】

北方邦（Uttar Pradesh）一個婦女委員會成員庫馬麗（Meena Kumari）早前受訪時，被問及對當地性侵案高企的看法。庫馬麗稱希望民眾不要讓女兒使用手提電話，真要使用亦要密切看管。

她更向一眾當地母親呼籲，希望她們看好女兒，留意她們與男性的互動，聲稱性侵及私奔是照顧女兒不力的後果。

言論飽受批評的庫馬麗解釋，自己當日所言被誤解，指家長應該嚴格把控交給年幼子女的手提電話，否認曾說過若果女性用電話便會墮落。

【印度疫情】政府推疫苗券 准民眾資助基層接種 【下一頁】

委員會強烈不同意庫馬麗的言論，並稱庫馬麗澄清指受訪影片遭人惡意剪接，但將調查事件，若有需要便採取任何必須行動。委員會強調女性與男性一樣，可以自由使用手提電話。

印度社運人士Rajkumar Nagrath則批評庫馬麗言論可悲，作為關注婦女權益的委員會成員竟然如此輕視女性。Nagrath指手提電話不止用於溝通，更是教育工具，禁止女性使用只會進一步阻礙潛在發展。

責任編輯：吳漢培