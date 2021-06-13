神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空

Amazon 亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)早前宣布，下月將與弟弟乘搭自家私人太空公司Blue Origin的飛船，首次航天飛行。同行的一個座位近日拍賣，結果大受歡迎，由一位神秘人以2,800萬美元中標。

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Blue Origin上周六（12日）發表聲明，指拍賣以電話形式舉行，起標價為480萬美元（約3,734萬港元）。拍賣非常熱烈，開始4分鐘後已突破2,000萬美元。經過10分鐘競標後，最終由一位未公開身分的買家，以2,800萬美元（約2.18億港元）投得。

今次拍賣將捐贈作慈善用途，但外間相信，Blue Origin今次活動主要希望加強推廣新旅遊潮流，推動公司的次軌道太空飛行旅遊發展。

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Blue Origin表示，今次拍賣吸引來自159個國家﹑超過7,600人登記參加。中標者將乘坐在美國德州發射的Blue Origin飛船，與貝索斯等人在7月20日享受，歷時11分鐘的次軌道太空飛行。

責任編輯：吳漢培