  • 31°C
香港時間 : 2021613日 (日) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WWDC21】蘋果發展智能家居　或需依賴第三方品牌

科技 13:11 2021/06/13

分享：

蘋果今年在iPhone透過Wallet App，為用戶添加虛擬鑰匙。

蘋果（Apple）早前於年度開發者大會（WWDC）中，也公布watchOS 8新版操作系統的更新內容。與此之外，蘋果當時亦透露有關其智能家居發展的相關計劃。蘋果表明，其智能家居發展需依賴第三方硬件品牌，包括共同使用其智能家居平台HomeKit等條件，方可完善發展。

蘋果為發展智能家居，早於iOS和MacOS等系統添加相關軟件，今年亦在iPhone透過Wallet App，為用戶添加虛擬鑰匙。可是，蘋果近年除了AirTag之外，都未有推出智能門鎖等智能家居相關的新硬件。

【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

現時，除了蘋果自家產品外，不少第三方品牌的冷氣機、攝錄機、運動傳感器、門鈴和燈都可連接HomeKit。外媒指出，蘋果的定位是把iPhone和Apple Watch定位為各種家庭電器的控制器，以免用戶轉投Android手機的懷抱。評論指，此智能家居戰略有望促進Apple TV或HomePod的銷量。

責任編輯：楊匡然

相關文章

【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
2021/06/08
【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay
2021/06/08
【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay
【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能
2021/06/08
【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能
【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能
2021/06/08
【WWDC21】蘋果iOS15全新系統　FaceTime程式推多項更新 相機新增「Live Text」功能

你可能感興趣

【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
16:40 2021/06/08
【WWDC21】蘋果watchOS 8錶面新增人像模式　提供太極、Pilates體能訓練
【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay
16:44 2021/06/08
【WWDC21】蘋果大舉增加私隱功能　中國區或未能使用Private Relay
【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能
03:49 2021/06/08
【WWDC21】iPadOS 15提供「Quick Note」快速筆記、自動翻譯等新功能
運動 Apple TV watchOS 智能家居 Apple Watch 硬件 Apple iOS macOS iPhone

下一篇文章

【科技一周回顧】蘋果WWDC 21發布會重點一覽　亞馬遜、Twitter及白宮等多個網站全球死機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面