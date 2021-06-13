【WWDC21】蘋果發展智能家居　或需依賴第三方品牌

▲ 蘋果今年在iPhone透過Wallet App，為用戶添加虛擬鑰匙。

蘋果（Apple）早前於年度開發者大會（WWDC）中，也公布watchOS 8新版操作系統的更新內容。與此之外，蘋果當時亦透露有關其智能家居發展的相關計劃。蘋果表明，其智能家居發展需依賴第三方硬件品牌，包括共同使用其智能家居平台HomeKit等條件，方可完善發展。

蘋果為發展智能家居，早於iOS和MacOS等系統添加相關軟件，今年亦在iPhone透過Wallet App，為用戶添加虛擬鑰匙。可是，蘋果近年除了AirTag之外，都未有推出智能門鎖等智能家居相關的新硬件。

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現時，除了蘋果自家產品外，不少第三方品牌的冷氣機、攝錄機、運動傳感器、門鈴和燈都可連接HomeKit。外媒指出，蘋果的定位是把iPhone和Apple Watch定位為各種家庭電器的控制器，以免用戶轉投Android手機的懷抱。評論指，此智能家居戰略有望促進Apple TV或HomePod的銷量。

責任編輯：楊匡然