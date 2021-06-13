【歐國盃】艾歷臣一度暈倒 說服隊友完成比賽

歐洲國家盃於上周六（12日）舉行第二日小組賽事，當中一場北歐國家丹麥對陣芬蘭中，出現嚇人畫面。丹麥中場艾歷臣在比賽期間突然暈倒，一度在場中需要接受急救，幸離場前已恢復意識。據稱艾歷臣說服隊友，讓賽事繼續。比賽其後再開，最終芬蘭一球小勝。

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當時艾歷臣（Christian Eriksen）正準備接應界外球，在無人干擾下他突然暈倒在地。兩隊球員急忙示意，要求隊醫入場急救，丹麥隊長卡積（Simon Kjaer）立即上前幫忙，防止艾歷臣窒息。隊醫衝到場中，發現情況嚴重，隨即為艾歷臣做心外壓急救。

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其時全場球迷一片靜寂，不少人已嚇到流眼淚，包括兩隊隊員。丹麥球員圍在急救現場外圍，相互安慰支持，以及為艾歷臣祈禱。艾歷臣伴侶得悉情況後泣不成聲，丹麥隊長卡積及門將卡斯柏舒米高安撫。大約10分鐘後，艾歷臣已恢復意識，並被送離場到附近醫院治理。

艾歷臣被交往醫院後，現場球迷持續呼叫其名字以示支持。丹麥足總發聲明表示，艾歷臣已甦醒，等待接受更多檢查。賽事中斷一個半小時後再開始，芬蘭成功取得領先，並不慶祝以表尊重。丹麥其後獲得12碼，但可惜射失，最終芬蘭小勝一球。據悉，艾歷臣說服隊友重返球場，繼續完成賽事。

責任編輯：吳漢培