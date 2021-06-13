【司局長網誌】陳茂波：繼iBond後將推銀色債券 推動本港債券市場發展

財政司司長陳茂波發表網誌表示，最新一批的通脹掛鈎債券（iBond）上周結束認購，反應十分熱烈，故將發行額由原來的150億元調高至200億元。與此同時，他又表示會在本月底公布新一批銀色債券（Silver Bond)的發行詳情，為更多長者提供一個在現時低息環境下，有不錯回報又穩定可靠的投資選擇。

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陳茂波指，是次iBond超過71萬人申請，比去年發行的一批債券大幅增加55%, 初步認購總額超過545億元，比去年多40%，兩者均創出2011年發行以來的新紀錄。他又指，當時的研判是股票市場波動難免，而海外主要經濟體持續量寬、資金泛濫，勢必導致通脹有升溫的壓力，從而增加對這類跟通脹掛鈎並設有最低回報率保證的產品的需求，因而決定再次發行並預留加碼空間，推動本港債市的發展。

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在銀色債劵方面，陳茂波表示，其發行額將不少於240億元，而合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲，望能推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

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責任編輯：羅浩濂