舊樓業主被上層業主投訴漏水 測量師憑4大綫索找罪魁禍首 原來真正「元兇」近在咫尺

最近西營盤舊樓業主Ken遭樓下1B住戶黃生投訴，指其單位地台漏水，導致下層的單位牆壁滲出水珠，牆身發黃及發霉，連掛在牆上的電視架也出現鐵銹漬。黃生更找來滲水辦人員到樓上阿Ken的單位入屋調查，卻找不到證據指阿Ken單位是滲水源頭。

盡管如此，黃生認為基於「水向下流」，深信上層的阿Ken就是連累黃生家中牆壁的滲水元兇，並每天在大堂等候阿Ken要求跟進。深感困擾的阿Ken在苦無對策之下，請來建築測量師福爾摩.B偵查。

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經過深入的調查，福爾摩.B成竹在胸，坐在阿Ken的梳化上喝咖啡，不慌不忙。真相大白：「罪魁禍首，就在那道牆後。」原來，黃生隔壁的1C單位，才是滲水的源頭。

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綫索一：金屬百葉窗

福爾摩·B帶阿Ken走到樓下馬路對面視察。「眼是靈魂之窗，窗是家的眼睛，是室外景觀和室內通風極為重要的一部份。」可是，黃生隔壁的1C單位不但關上窗戶，又以金屬百葉窗代替玻璃窗，完全阻擋了外界視綫，陽光無法照射屋內，在街上行人亦無法看見單位內部，因此推測：「除非1C單位住戶需要極高的私穩度，否則有可疑。」

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綫索二：鐵鏈鎖大閘

一般的住宅單位鐵閘都是用家用門鎖配合鑰匙使用，然而黃生隔壁的單位則用上粗鐵鍊來鎖閘，單位內的住戶根本無法自行進出。福爾摩·B推測：「單位用金屬百葉窗，又用鐵鍊來鎖閘，根本不是普通住宅，極有可能用作非住宅用途。」

綫索三：分隔牆溫度極低

福爾摩·B進入黃生的1B單位調查，以紅外綫儀器測試單位內與隔壁1C單位的分隔牆時，發現該單位地腳位置溫度非常低。福爾摩·B推斷：「1C單位需要密封及低溫的環境，因此推斷單位內的物件是不能暴露於陽光下以及必須冷凍存放。」

綫索四： 傳出海味香

福爾摩·B續請阿Ken注意日常黃生隔壁的1C單位住戶使用情況。其後阿Ken發現1C單位有人不時進出搬貨，而樓梯及單位便會傳出海味香，好像走進了樓下的海味鋪，福爾摩·B自信地說，「謎底經已解開，答案就在這裏。這單位被改裝成海味冷凍庫，溫差而出現冷凝水珠，因而導致黃生單位出現滲水，隔壁單位才是問題的真正兇手。」

一般的住宅單位結構都不適合改裝為冷凍庫，因為冷凍庫溫度極低，若果與隔壁單位有明顯溫差，再加上空氣中有濕氣，導致相鄰的牆身輕則發霉，重則滲水，若長期沒有改善，更嚴重會出現鋼筋生鏽及石屎剝落等問題。黃生的單位的問題未達最嚴重階段，因此應盡快向隔壁住戶追討。

福爾摩.B憑敏銳的觸覺和專業知識順利破解這宗滲水懸案，黃生得悉真相後才驚覺隔壁的住宅單位竟被拿來用作海味冷凍庫，並發現原來一直冤枉了樓上的阿Ken。終於，阿Ken與黃生能夠「冰釋」前嫌，重新修補鄰里關係。

撰文：香港測量師學會建築測量組 人稱「Sr 福爾摩. B」是名建築測量師，專門調查家居及樓宇問題案件，不論是新舊樓裝修、維修、保養、滲水、渠管等問題，統統迎刃而解。此專欄分享Sr 福爾摩B的偵查日常，為讀者提供實用貼士，幫樓宇keep fit。



*以上內容取材來自真實案例。

以上個案節錄自《iMoney Focus》「屋有必測之風雲」專欄

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責任編輯：陳詠妍

