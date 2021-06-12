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【樓市現象】柏傲莊帶動鐵路盤成交 換樓客800萬購元朗朗屏8號 創同類成交價呎價新高

股樓投資 17:42 2021/06/12

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新世界（00017）旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III於周六進行次輪銷售，銷情暢熾熱，帶動鐵路沿綫二手屋苑成交。

【樓市現象】白居二群起入市 年輕新婚夫婦368萬元購龍德苑 進駐赤柱居屋樓王，詳見【下一頁


美聯物業市務經理(銷售)林建文表示，買家入市步伐加快，該行新近促成元朗朗屏8號成交，一組區內換樓客斥800萬元承接2房單位自住，實用呎價約16,632元，創同類成交價及呎價新高，較上週同類成交約790萬元的高位紀錄。

【職場熱話】月入一萬多 上班嫌太閒找不到人生意義　網民：身在福中不知福，詳見【下一頁

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【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起，詳見【下一頁


剛成交單位朗屏8號2座高層H室，實用面積約481平方呎，2房間隔，享西北開揚市景。林建文稱，買家心儀鐵路沿線物業，有見同樣預算於市中人全新盤僅可買到1房單位，故轉至2站之隔的朗屏8號尋寶。客人鍾情上址間隔實用，價格合乎預算，可承造較高按揭，考慮不久即承接。雙方零議價下成交，涉資800萬元，折合實用呎價約16,632元。

 

【裝修設計】年輕夫婦80萬裝修近千呎大宅 豪花20萬打造近4百呎巨廳 請大班朋友上來玩都冇問題，詳見【下一頁


資料顯示，原業主於2016年9月以約595.8萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺約204.2萬元，物業升值約34.3%。

 

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記者：陳詠妍
 

二手市場 柏傲莊III 朗屏8號 新世界 鐵路 元朗

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