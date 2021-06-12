【假日好去處】風靡萬千小孩卡通 首個屁屁偵探特展登陸香港 推78折早鳥優惠

踏入6月中，考試季節結束，意味暑假快將來臨，父母也要開始為子女安排暑期活動其中風靡萬千小孩、新一代孩子最受歡迎的故事巨星之一的「屁屁偵探」即將於香港舉行首個特展活動，由即日起至6月17日於大會指定售票平台購買門票，可享78折早鳥優惠。

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來自日本的卡通人物「屁屁偵探」，是兒童界無人不曉的破案神探，系列叢書發行量已累積超過1,000萬冊。早前於4月時台灣也曾舉行名為「屁屁偵探噗噗！與屁屁偵探完美破案！台北篇」的特展活動，入場人次接近10萬。

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是次名為「「屁屁偵探特展 香港篇」的特展活動，將於由6月25日至9月26日期間，於將軍澳唐德街9號將軍澳中心舉行。各大小朋友透過7大展區，包括「屁屁偵探事務所」、「汪汪警察局」、「呼呼博物館」等，以第一視角破解隱藏在各個展區角落的10個任務。此外，全展區更藏有不同的小遊戲，每位參觀屁屁偵探特展的粉絲入場即可獲得破案的重要工具「偵探手冊」，根據手冊內透露的線索尋找怪盜U，與屁屁偵探守護「黃金珍珠奶茶」，齊齊破案。

除了精彩的展覽內容外，現場更特設全港首個屁屁偵探期間限定店，網羅多款周邊商品，更會推出香港獨家限定商品。

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是次特展的主要贊助機構富衛保險大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「生活體驗是最佳的學習方式。富衛鼓勵大家保持一顆好奇的初心，積極探索並盡情投入生活熱誠。今個暑假我們特意贊助深受小朋友歡迎的《屁屁偵探特展 香港篇》，讓孩子化身成小偵探拆解難題，透過關卡任務寓教於樂，鼓勵小朋友勇於面對挑戰，將來亦能敢於前行，探索人生中的無限可能。」

活動也推出早鳥門票預售優惠，由即日起至6月17日，於大會指定售票平台trip.com以早鳥價HK$108（原價：HK$138）入手。

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記者：陳詠妍



