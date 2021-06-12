【復必泰疫苗】復星醫藥：復必泰最快8月在內地生產

復星醫藥 （02196） 昨日召開股東大會，董事長吳以芳表示，代理的疫苗復必泰仍在等待審批，又預計6月份將落實合資協議，將技術轉移在上海生產疫苗，8月份於內地建成生產線開始生產。

相關文章：【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？ 復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

吳以芳表示，審批整體進展正有序正常地展開，與國家藥品監督局的溝通亦十分快速有效，現正等待最終的審批。

復星醫藥表示，BioNTech（美：BNTX ）已派出的專家已到上海金山的工廠與復星醫藥團隊一起開展工作，雙方每天都有一次關於各個專業工作組的會議。

此前，公司發出公告表示，與BioNTech擬投資設立合資公司，實現mRNA新冠疫苗產品的商業化本地生產，復星醫藥更會提供具備年產能可達10億劑新冠疫苗產品的生產設施。

相關文章：【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠 商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

【李嘉誠】92歲李嘉誠已完成接種兩劑復必泰疫苗 「不疫樂乎，阿彌陀佛！」

【復必泰疫苗】復星醫藥與BioNTech上海建新冠疫苗基地 富瑞上調目標價至90元（第三版）

記者：謝卓榮