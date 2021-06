英女王伊利沙伯二世設宴款待七國集團(G7)領袖,為年屆95高齡的英女王,自王夫菲臘親王4月舉殯後的首項主要公開活動。英女王與一眾領袖拍攝大合照時,更與在座領袖開玩笑。

英女王前赴英格蘭西南部度假聖地康沃爾(Cornwall),與出席G7峰會的領袖會面。

拍攝大合照時,英女王問坐在隔離的英國首相約翰遜(Boris Johnson),「是否應該看起來感到很享受?」(Are you supposed to be looking as if you’re enjoying yourself),引來現場一片笑聲。

G7峰會閉幕後,英女王周日將在溫莎堡與美國總統拜登(Joe Biden)及第一夫人吉爾(Jill Biden)茶敍。

英女王與G7領袖會面花絮

▼ 點擊圖片放大 +2

責任編輯:嚴智勇