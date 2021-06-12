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【歐央行】多位官員警告通脹風險 歐央行放水態度或有轉變？

環球政經 14:16 2021/06/12

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外媒報道，部分歐央行官員認為在維持刺激經濟措施的同時，要注意通脹風險，其中歐央行貨幣政策委員兼奧地利央行行長Robert Holxmann指，若歐元區物價升幅超過3%，歐央行便要採取行動壓制通脹風險。

除了Robert Holxmann外，德國央行總裁Jens Weidmann預計德國通脹將於今年底見4%，而歐央行委員兼荷蘭央行行長Klaas Knot亦認為通脹有向上的風險，部分企業的成本將明顯增加。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

貨幣政策 歐洲央行 通脹 歐元

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