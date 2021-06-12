【樓市現象】白居二群起入市 年輕新婚夫婦368萬元購龍德苑 進駐赤柱居屋樓王

▲ 相片來自美聯物業網站

新一批白居二買家積極入市，近日市場錄得多宗居二市場成交，成樓市一股重要購買力。最近一對年輕新婚客斥資368萬元購入赤柱居屋龍德苑。

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美聯物業助理聯席董事丘松原表示，新一批白居二批出，不少用家亦趁市旺加快入市。龍德苑剛錄得成交，單位為D座中層24室單位，實用面積約為421平方呎。買家為新婚夫婦客，幸運地抽中今期「白居二」，並希望選購樓齡20年左右的居屋屋苑，參觀上述屋苑後，鍾情居住環境，加上單位銀碼合預算，故最後以368萬元（居二市場）意頭價承接，折合實用呎價約8,741元。

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位於港島南區環角道52號的居屋屋苑龍德苑，設有四座物業，共984伙。物業於在2000年落成，樓齡20年。龍德苑依山傍海，由屋苑步行數步，就可抵達赤柱海濱長廊及赤柱馬坑公園，屋苑前往赤柱廣場也只需數分鐘，購物飲食也十分方便，故屋苑被稱爲豪宅區中居屋樓王。



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記者：陳詠妍