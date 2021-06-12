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拍下弗洛伊德被跪頸片段 17歲少女獲頒普立茲獎

環球社會熱點 14:21 2021/06/12

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美國黑人男子弗洛伊德去年被警員跪頸，最終死亡引發席捲全球的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動，勇敢以手機拍下事發片段的18歲美國少女，獲頒今年普立茲獎特別獎。

普立茲獎為美國傳媒業的最高殊榮，只會頒獎予職業傳媒人士。

惟主辦機構表示，今次頒發特別獎予事發時只得17歲的弗雷澤（Darnella Frazier），藉此表揚她勇敢地拍下過程，引起全球關注警察暴力問題，突顯公民記者在尋求真相及公義過程中的重要角色。

從弗雷澤拍攝的片段，可以清楚聽到弗洛伊德（George Floyd）不斷重複表示無法呼吸。片段在她的Facebook發布後，觸發美國各地大規模抗議警暴的示威，而且成為案件的重要證據。

弗雷澤早前也有份在弗洛伊德案作供，稱事發時與9歲的表親前往案發地點附近的超市買零食，目擊弗洛伊德被壓在地上；她將表親安置在超市內，其後折返事發地點拍攝，形容弗洛伊德當時表現痛苦。

涉事的白人前警員紹文（Derek Chauvin），早前被裁定二級謀殺、三級謀殺及過失殺人罪成，法庭本月25日將會宣判。

責任編輯：嚴智勇

種族主義 請願示威 媒體 記者 美國

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