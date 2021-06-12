【新盤熱賣】票王柏傲莊III次輪賣樓銷情熱 一大手客8,500萬連購4伙 新世界黃浩賢：料338伙全日沽清

新盤市場繼續熾熱，新世界（00017）旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III於周六（12日）進行次輪銷售盡推價單3號中的338伙，據發展商周五（11日）公布的數字，錄30,108票，9個月內三度登上97後新盤票王之位，同時亦是97後首個新盤錄逾3萬票 ，迫近歷年榜首紀錄。

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是次柏傲莊III次輪銷售的338伙，包括32伙一房戶、139伙兩房戶、106伙三房戶及61伙四房戶。單位實用面積由307至1,022平方呎，折價售價688.9萬至2,590萬元，折實呎價18,498至25,952元。



該盤於今早展開次輪銷售，截至上午11時，A1組大手組別提供80伙，暫錄約77伙單位獲認購；其一組大手買家連購四伙，包括3伙4房、1伙2房戶，涉逾8,500萬元。期內A1組三房戶率先沽清，暫錄35組大手買家。市場消息指，截至11時半，上述80伙已全數沽清。

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新世界營業及市務總監黃浩賢表示，料次輪338伙今日內可沽清，或近沽清。他表示， 該盤大量向隅客，以用家為主，包括家庭客及換樓客。他指將與合作夥伴商討最快明天加推，涉1房至4房戶，料不足200伙，部分單位會以招標形式發售。



黃浩賢補充，柏傲莊I及II累售2103伙，套近240億元，首2期餘貨不足100伙，柏傲莊I開售至今僅9個月，已沽出整個項目3,90伙約8成單位，對銷售成績感滿意，稍後將推出特色單位招標，以及一、二期餘貨。

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對於樓市看法，他表示市場用家主導，料下半年樓市「價量齊升」，而是次項目票數反映市場需求，為迎合市場需求，傾向盡量加推單位應市。



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記者：陳詠妍