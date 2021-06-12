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普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點

環球社會熱點 13:05 2021/06/12

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俄羅斯總統普京下周三將與美國總統拜登於瑞士日內瓦見面，為兩人的首次領袖峰會。普京會前特別接受美國傳媒訪問，承認俄羅斯與美國的關係正處於近年低點。

普京（Vladimir Putin）接受全國廣播公司（NBC）訪問於美國時間周五播出，普京表示，

我們兩國的雙邊關係，已惡化至近幾年的低位。

（We have a bilateral relationship that has deteriorated to its lowest point in recent years.）

普京於訪問中，再次盛讚美國前總統特朗普（Donald Trump），稱特朗普是一個「特別的人」（an extraordinary individual）、「有才華的人」（talented individual），而拜登（Joe Biden）作為全職政客（as a career politician），與特朗普截然不同（radically different）。

對於拜登3月受訪時批評他是殺人犯（killer），普京直言有關指摘他已司空見慣，更非甚麼他需要擔憂的問題。

白宮早前表示，拜登將於峰會上向普京談及多個敏感議題，包括來自俄羅斯的勒索軟件網絡攻擊、莫斯科對烏克蘭的進取行為、囚禁異見人士等。

責任編輯：嚴智勇

外交 普京 拜登 特朗普 俄羅斯 美國

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