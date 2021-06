普京會面拜登前 承認俄美關係處近年低點

俄羅斯總統普京下周三將與美國總統拜登於瑞士日內瓦見面,為兩人的首次領袖峰會。普京會前特別接受美國傳媒訪問,承認俄羅斯與美國的關係正處於近年低點。

普京(Vladimir Putin)接受全國廣播公司(NBC)訪問於美國時間周五播出,普京表示,

我們兩國的雙邊關係,已惡化至近幾年的低位。

(We have a bilateral relationship that has deteriorated to its lowest point in recent years.)