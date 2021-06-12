【黑客攻擊】再有國際企業被黑客入侵 麥當勞南韓及台灣部分客戶資料或被竊

麥當勞於周五（11日）公布，由於受到黑客入侵，韓國及台灣地區部分客戶資料被黑客取得。根據公司公告，黑客取得客戶的電郵、電話及地址，但並不包括付款信息。公司在一星期前發現公司網絡出現未經授權活動，因此委任第三方顧問公司調查及中斷黑客攻擊。麥當勞表示將會聯絡受影響的顧客、員工及監管機構。

近期多間國際性企業都受到黑客攻擊，包括美國食品公司JBS Foods及美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline，後者被攻擊更導致美國多個州份進入緊急狀態，部分公司為解除攻擊，需要向黑客付出數以千萬計的贖金。

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