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【收緊查冊】許正宇：收緊查冊平衡透明度及私隱度　會計師、律師等指明人士可獲豁免

Hot Talk 11:47 2021/06/12

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政府早前宣佈收緊公司查冊，並分階段實施新查冊制度提案。財經事務及庫務局局長許正宇於電台節目提及新查冊制度表示，銀行、會計師和律師等界別包括在內可取得全部資料的指明人士名單中，惟必須確保該人是從事相關審查工作。

許正宇：政府收緊查冊是平衡透明度、私隱度

財經事務及庫務局於網站亦發出回應表示，擬定新安排所需的附屬法例時，計劃將執業會計師、於律師行執業的律師、銀行，及其他受《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下規管的金融機構及指定非金融企業及行業人士，納入為指明人士進行相關審查工作。

David Webb批評收緊查冊，詳見【下一頁】

近兩年起底有所增加，早前修訂公司條例亦提出改變查冊安排，許正宇認為延遲至今才實施是時代轉變。

他續指，目前已諮詢立法會及不同界別意見，為精準識別董事身份。若出現公司董事姓名及身分證首4個字相同的情況下，會再提供額外號碼以作識別。行政措施方面，當局亦會要求董事按身份證姓名的寫法登記，減少出現混亂。

財庫局表示，在新查冊安排實施後，所有查冊人士可繼續取覽公司登記冊上的董事通訊地址和部分身分識別號碼，連同董事的姓名，又認為一般已足夠讓查冊人士辨認有關董事的身分。

相關文章：【收緊查冊】財匯局稱收緊查冊不影響核數師工作　CEO：發聲明前曾問業界、僅考慮核數需要（第二版）

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財匯局批審計質素「遠低於標準」 會計師行需重大改進

記者：謝卓榮

金融機構 公司條例 許正宇 David Webb 財經事務及庫務局 立法會

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