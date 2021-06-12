【比亞迪】改行造車浪費錢事小 浪費光陰事大 比亞迪叫小米雷軍再三考慮？

近年不少企業進軍電動車，比亞迪 （01211） 就針對小米集團 （01810） 造車發表評論。他指很多大咖（在領域上取得很大成就的人），投入50億元（人民幣，下同）並不算錢，對小米創辦人雷軍來說，1,000億元亦不算多，但行錯路綫，就會白白浪費三年，再多錢也換不回來，反而令自己掉隊。

大行給予比亞迪目標價：

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小米在3月公布首期投資100億元，未來10年再投資100億美元到新能源車領域。王傳福並不擔心其他公司搶奪比亞迪的市佔率，又指其他公司進來，能帶來流量、粉絲及生態，讓其他人不買燃油車，都買電動車，現時中國新能源車滲透率只有12%，仍有很大空間，比亞迪本心亦具備競爭優勢，不擔心競爭加劇。

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