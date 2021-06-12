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【父親節】SOGO推多重限時優惠　優惠價換購父親節禮物 

商業 17:00 2021/06/12

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父親節將至，崇光由即日起推出一連串父親節限時優惠，除了可在崇光為父親挑選合適的護膚品、香水及服飾外，購物滿指定金額即可以優惠價換購一系列父親節禮物。

【父親節】荃灣廣場家品家電低至半價　消費享限定親子工作坊

由即日起至6月20日期間，凡於崇光銅鑼灣店美妝部指定專櫃或崇光尖沙咀店即日單一購物滿淨值$1,000，即可以優惠價換購一系列產品，包括$150換購七冠馬純米吟釀、$468換購DE’LONGHI ICM16731滴漏咖啡機、$385換購OTO無線按摩槍。

SOGO Rewards會員更享特別優惠。於6月9日至20日期間，凡於銅鑼灣店新翼B1/F的珠寶及手錶部，即日單一購物滿$1,800，即可以優惠價$48換購拉菲羅斯柴爾德安第斯2018紅酒1支；或即日單一購物滿$3,500，即可免費換領。

由即日起至6月22日期間，SOGO Rewards會員凡於銅鑼灣店5/F男士服裝部即日累積購物最多2張發票滿$4,000，即可以優惠價$298換購SHIATSU肩頸按摩儀器1個，或即日累積購物最多2張發票滿$8,000，即可免費換領。此外，SOGO Rewards會員可於特設健康測試專區免費測試1次，藉此了解自己及爸爸身體狀況。

另外，由即日起至6月20日期間，逢星期五至日於崇光尖沙咀店即日累積購物滿$3,500，憑最多2張發票，即可獲贈agnès b CAFÉ父親節休閒下午茶換領券1張。

【商場優惠】東港城、上水廣場及PopWalk推線上優惠　搶7折現金券及額外5折優惠碼

責任編輯：蘇穎琪

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