【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券

支持本地疫苗接種計劃，加快放寬旅遊限制，恢復經濟，保障香港人的健康，怡和集團宣布送出總值港幣1,000萬元的禮品大抽獎。

總值1,000萬港元的獎品包括三輛平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券。相關禮品將透過香港總商會主辦的社區抽獎活動送出。

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怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳先生表示：「我們相信建立全民群體免疫力是讓香港早日回復常態的最佳途徑，因此希望鼓勵更多市民接種疫苗。接種疫苗是邁向成功抗疫最重要一步，有助我們回復正常生活、保障我們的家庭與工作，並讓我們引以為傲的香港重新踏上繁榮穩定的正軌。」

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以上抽獎活動將於7月至9月期間舉行，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民在報名參加抽獎前已於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗均可參加。有關抽獎活動的詳情及獎品内容將透過香港總商會容後公布。

此外，怡和集團還推出數項措施鼓勵員工接種疫苗，包括為接種疫苗員工提供彈性工作安排、允許員工在工作時間接種疫苗或陪同年長家庭成員接種，以及額外兩天的有薪疫苗假期。

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記者：陳詠妍

