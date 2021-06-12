【上車攻略】樓價創新高在望 想上車揀邊區好? 嚴選2大置業熱點

最近樓價再展現升勢，中原城市領先指數最新報185.68點，距離歷史高位再近一步。觀察最近的樓市，的確不少買家蜂擁入市，尤其以上車客最為「勇猛」。事實上，不少業主的議價空間明顯企硬，要找尋具升值潛力的筍盤，難度愈來愈大。

《iMoney》嚴選了兩個樓價最具升值潛力，同時仍有上車盤的地區推介給各讀者，分別為鑽石山及屯門，有有意做業主，但在落戶處未有頭緒的準買家可留意。

【筍盤推介】九龍市區屋苑一落樓下到商場 極高層望海景上車盤 裝修企理唔使翻新可即住，詳見【下一頁】



以上兩個地區的最大賣點，當然是屯馬綫將於本月27日全綫通車，屆時兩個新車站土瓜灣站和宋皇臺站，以及兩個新月台何文田和紅磡站也會正式啟用，該路綫全長56公里，涵蓋面7個車站。屯馬綫開通車後，由首站的屯門區前往西九龍及新界東更便利。至於鑽石山，鑽石山站是觀塘線、屯馬線及日後沙中綫的三綫交滙點，交通網絡四通八達，日後沙中綫通車，前往中還更只需十多分鐘，非常便利。

【港鐵減價】由6月27日起開始 本年度港鐵票價將下調1.85%，詳見【下一頁】

上車熱點之選一：鑽石山區

中原地產高級資深客戶經理劉偉健表示，過去2、3個月鑽石山區樓市開始明顯起動，以整個鑽石山區而言，最近數月的二手成交保持在10餘至20宗成交。他指出：「有不少客人已觀望好一陣子，猶豫應否入市，後來見到整體氣氛、新樓成交量不俗等因素影響而入市，所以他們見到價錢合適、銀行估得到價，與預期相差不遠的就會入手，始終做八、九成按揭，若相差10萬元、8萬元，首期也只差1、2萬元，所以見到現時上車盤較為受歡迎。」

【職場熱話】月入一萬多 上班嫌太閒找不到人生意義 網民：身在福中不知福，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

劉偉健表示，區內的「居屋王」龍蟠苑是不少上車客的首選，該屋苑每月也錄得十多宗的成交，「準買家主要愛選擇鄰近港鐵的屋苑。龍蟠苑現時的入場費由約600萬元起，至於連租約的單位，則由約550萬元起步。」他說大部分人選擇龍蟠苑的原因是交通，「由屋苑步行1、2分鐘即到地鐵站，加上環境較清幽，亦近似一個屋苑形式。」

另方面，位於鑽石山港鐵站上蓋的私人屋苑星河明居，則是不少專業人士如老師、公務員等的上車之選，現時該屋苑三房單位的入場費由950萬元起。「現時星河明居仍有樓價低於1,000萬元的單位，首置買家可以承造最多八成的按揭，因此該屋苑可被視為專業人士的上車之選。」

上車熱點之選二：屯門區



祥益地產高級區域經理黃慶德表示，過去2至3個月的屯門區上車客入市步伐也加快，「疫情累積了一批購買力，加上新盤市場暢旺，亦帶動二手市場的成交，現在買家出來物色單位，他們會擔心疫情慢慢好轉，之後通關在即，令樓價再升，因此決定現在出來找單位，如遇上合適，可以『計得掂數』的單位就上車。」

黃慶德指，觀察屯門區最近的成交，上車客集中物色樓價500萬至600萬元的單位，「上車客的目標都是一些屋苑類型的單位，也希望設有會所的屋苑，他們通常都愛周圍比較，比較不同的屋苑。如希望供樓較輕鬆的客人，他們會傾向找樓傾400餘萬元的單位，如一些已補地價自由市場的居屋。」

他說區內較受上車客歡迎的屋苑有新屯門中心，445平方呎的單位，入場費約540萬左右。此外大興花園也受上車客捧場，「二期有些447平方呎的單位，入場費只是約520萬至530萬元。如想找更平的私人屋苑，豐景園是低水之選，300餘平方呎的兩房單位，入場費只是500萬元以下。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》711期封面故事。



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

