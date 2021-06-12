  • 28°C
香港時間 : 2021612日 (六) 02:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

摩通：亞馬遜有望在2022年超越沃爾瑪 成美最大零售商

股市 01:06 2021/06/12

分享：

摩根大通預計亞馬遜的GMV增長速度快於沃爾瑪。（法新社資料圖片）

據摩根大通周五發布的研究報告，亞馬遜有望在2022年超越沃爾瑪，成為美國最大的零售商。

分析師稱，亞馬遜的美國零售業務是規模增長最快的。2014年至2020年間，亞馬遜在美國的商品交易總額（GMV）增長速度，明顯快於調整後的零售額和電子商務的增速。

摩通預計亞馬遜的GMV增長速度快於沃爾瑪。分析師預計，亞馬遜2020年GMV同比增長41%至3,160億美元，沃爾瑪同期GMV預計同比增長10%至4,390億美元。

分析師認為推動亞馬遜業績增長的因素，包括擴展業務到「大型且滲透率不足的類別」（如雜貨和服裝）、第三方賣家銷售的強勁增長及「Prime飛輪」。亞馬遜CEO貝索斯在4月表示，該公司現在擁有超過2億Prime訂閲用戶，高於2020年初的1.5億。

疫情加速電子商務的發展，並鞏固亞馬遜的主導地位。亞馬遜在疫情期間的銷售激增，幫助擴大電子商務市場的份額。摩通預計，亞馬遜在美國電子商務市場的份額，將從2014年的24%增至2020年的39%。

電子商務的加速發展，也為亞馬遜其他領域業務提供動力。美銀分析師周二研究報告中寫道，亞馬遜有望「成為美國最大的快遞公司之一」。

分析師援引供應鏈和物流諮詢公司MWPVL International的數據稱，預計亞馬遜將在2021年交付70億個包裹，超過UPS的約60億個。

外媒：亞馬遜等科企 或被迫剝離資產

亞馬遜或因數據隱私問題　遭歐盟罰款33億

【亞馬遜】Amazon Care成功吸企業客　料將擴服務至農村地區

【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品

編輯：李勝君


 

網上購物 電子商貿 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股 商品 疫情 零售 貝索斯 美國

上一篇文章

【美股市況】道指標指轉跌　納指微升　紐約期金收跌0.9%（不斷更新）

下一篇文章

拜登下月15日白宮會見德國總理默克爾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）