摩通：亞馬遜有望在2022年超越沃爾瑪 成美最大零售商

▲ 摩根大通預計亞馬遜的GMV增長速度快於沃爾瑪。（法新社資料圖片）

據摩根大通周五發布的研究報告，亞馬遜有望在2022年超越沃爾瑪，成為美國最大的零售商。

分析師稱，亞馬遜的美國零售業務是規模增長最快的。2014年至2020年間，亞馬遜在美國的商品交易總額（GMV）增長速度，明顯快於調整後的零售額和電子商務的增速。

摩通預計亞馬遜的GMV增長速度快於沃爾瑪。分析師預計，亞馬遜2020年GMV同比增長41%至3,160億美元，沃爾瑪同期GMV預計同比增長10%至4,390億美元。

分析師認為推動亞馬遜業績增長的因素，包括擴展業務到「大型且滲透率不足的類別」（如雜貨和服裝）、第三方賣家銷售的強勁增長及「Prime飛輪」。亞馬遜CEO貝索斯在4月表示，該公司現在擁有超過2億Prime訂閲用戶，高於2020年初的1.5億。

疫情加速電子商務的發展，並鞏固亞馬遜的主導地位。亞馬遜在疫情期間的銷售激增，幫助擴大電子商務市場的份額。摩通預計，亞馬遜在美國電子商務市場的份額，將從2014年的24%增至2020年的39%。

電子商務的加速發展，也為亞馬遜其他領域業務提供動力。美銀分析師周二研究報告中寫道，亞馬遜有望「成為美國最大的快遞公司之一」。

分析師援引供應鏈和物流諮詢公司MWPVL International的數據稱，預計亞馬遜將在2021年交付70億個包裹，超過UPS的約60億個。

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編輯：李勝君



