【騰訊700】騰訊持股《絕地求生》開發商 傳下周申請上市 料成韓國近11年最大型IPO

外電消息指，騰訊(00700)持股約15%的《絕地求生》系列遊戲開發商，前身名為藍洞工作室的Krafton，已計劃在下周初遞交申請文件，於下周啟動招股(IPO)，料最少融資50億美元即390億元。

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Krafton若落實上市，有望打破2010年三星人壽集資44億美元的紀錄，成為韓國近11年規模最大的IPO。由於傳Krafton計劃出售兩成股份，換言之Krafton估值料達250億元，即約1,950億元。惟最終的定價及招股規模，料要待數周後才能確定。

Krafton旗下擁有熱門「食雞」遊戲《絕地求生》，後與騰訊旗下的光子工作室聯手推出其手游版《PUBG Mobile》。上月《PUBG Mobile》更成為全球兩大收入最高的手機遊戲之一。

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