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外媒：亞馬遜等科企或被迫剝離資產

股市 12:10 2021/06/12

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亞馬遜和其他科技巨頭，可能會因美國國會眾議院立法草案而被迫剝離資產。

據《華爾街日報》引述消息報道，亞馬遜（AMZN）和其他科技巨頭，可能會因為美國國會眾議院立法草案而被迫剝離資產。

據熟悉此事的人士和《華爾街日報》查看的文件稱，眾議院議員正準備提出兩黨立法，要求亞馬遜公司和其他科技巨頭有效地拆分為兩家公司，或放棄其自有品牌的產品。

這些人士稱，該法案可能會在周五公布，可能會強制要求亞馬遜和其他大型科技公司進行結構性分拆，國會花了15個月時間對進行調查，作為對大型科技公司規模和權力調查的一部分。另一項也可能在周五宣布的法案，針對的是大型科技公司利用其網絡平台偏向自己的產品、而不是競爭對手的能力。

據一位熟悉此事的人士說，每項法案都有共和黨人和民主黨人簽署，一旦宣布，預計會有更多人加入。

《華爾街日報》審查的擬議結構分離法案草案被稱為《終止平台壟斷法》，該草案稱：「當覆蓋平台的經營者擁有或控制覆蓋平台以外的業務綫，導致不可調和的利益衝突時，該覆蓋平台的所有權或控制該業務綫是非法的。」這一措辭在法案的最終草案中可能會有所改變。

擬議的立法將需要由民主黨控制的眾議院和參議院通過，它可能還需要共和黨人的大力支持。雖然共和黨人對科技公司的權力感到擔憂，但許多人對改變反壟斷法持懷疑態度。

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編輯：李勝君
 

電子商貿 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 壟斷 分拆 反壟斷 美國

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