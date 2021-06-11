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港交所將於第3季 就SPAC上市制度諮詢意見

股樓投資 23:39 2021/06/11

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港府宣布，由財政司司長陳茂波擔任主席的金融領導委員會今日舉行第16次會議。委員聽取證監會及港交所（00388）簡介有關研究在香港設立特殊目的收購公司（SPAC）上市制度的最新進展。委員備悉港交所將在今年第三季就具體建議諮詢市場意見。委員亦聽取了財經事務及庫務局和金融監管機構簡介有關設立外地基金遷冊來港機制的立法建議，並同意建議有助吸引更多投資基金落戶香港，鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

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SPAC被稱為「合法啤殼」，因上市時公司沒有任何資產，亦沒有明確的併購目標，發起人只需在18至24個月內進行併購，故又被稱為「空白支票公司（Blank Check Companies）」。由於沒有傳統IPO的繁複程序，故愈來愈受歡迎。2020年美國上市的企業中，有超過一半是以SPAC形式上市，集資金額更是歷年最高。同於亞洲的新加坡交易所，亦計劃於今年內引入SPAC上市機制。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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