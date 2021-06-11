【零售寒冬】卓悅出售荃灣商鋪　涉資1.15億元

▲ 卓悅（00653）宣佈，擬出售位於荃灣的物業。

卓悅 （00653） 宣佈，擬出售位於荃灣的物業。公司於周五（11日）與買方訂立臨時買賣協議，以1.15億元出售該項物業，並計畫在完成出售後，向買方宏新發展有限公司租回物業，租期為兩年。卓悅表示，是次出售所得款項中，預期將用於償還銀行貸款、作為一般營運資金以及用於集團發展。

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據通告，是次出售物業為荃灣大河道10至16號及20號、登發街8至12號、安榮街7至11號登發大廈地下2號及3A所有商鋪，原業主為卓悅旗下全資子公司至易有限公司。是次物業可出售面積約為1170平方呎，目前有關物業正由卓悅一間附屬公司佔用及使用。

據臨時買賣協議，賣方與買方應在6月29日或之前簽訂正式協議，出售事項應在8月17日或之前完成。完成買賣後，賣方將以每月27萬元租回物業，為期兩年，附帶選擇權可另外續期兩年。

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編輯﹕賴奕羚