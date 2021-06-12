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【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起

股樓投資 09:00 2021/06/12

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樓價向歷史高位進發，中原城市領先指數CCL最新報185.68點，按周再升0.28%，繼續向190點進發。業主更心雄，買家也加快入市。有意於港島區置業的準買家，特別是上車人士，可留意以下位於灣仔的放盤，樓價只是6百餘元。


是次介紹的單位位於灣仔太原街38號的太源閣，為單幢物業，設有100個單位，單位實用面積由311平方呎至346平方呎。太源閣於1993年入伙，樓齡約28年。物業的最大賣點是交通十分便利，前往港鐵灣仔站只需5分鐘左右，而且附近也設有多條巴士綫。物業另一個優勢是位處12校網，為香港最熱門的校網之一，名校包括聖若瑟小學、瑪利曼小學、聖保祿天主教小學及嘉諾撒聖方濟各學校等。


今次推介的放盤位於太源閣極高層B室，實用面積311平方呎，原則為2房間隔，現改為1房間隔，業主叫價660萬元，實用面積每呎為21,222元。首次置業人士可承造9成按揭，首期只需約66萬元。

以下為單位相片:

    點擊圖片放大
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    +9

 


放盤詳細資料如下：

放盤單位： 太源閣極高層B室（物業編號： BS19157915）
實用面積： 311平方呎
間隔： 1房（原則為2房）
叫價： 660萬元
賣點：
  • 鄰近港鐵灣仔站
  • 灣仔區細價上車盤
  • 單位位於高層，境觀開揚，也十分光猛
  • 位於小學12名校網


以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3grP1N5


註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍
 

樓價 太源閣 物業 放盤 聖若瑟小學 首次置業 港鐵 巴士 香港 灣仔

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