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【生物科技股】諾輝健康斥資2.3億組基金 投資癌症等疾病篩查及早期檢測

股市 22:03 2021/06/11

分享：

諾輝健康斥資2.3億元投資於基金，主要投資癌症及其他重大疾病篩查和早期檢測。

諾輝健康 （06606） 公佈，擬作為有限合夥人投資總額不超過3000萬美元（約2.34億港元）於基金，基金將為有限合夥企業，主要專注於投資用於癌症及其他重大疾病篩查及早期檢測的分子診斷技術領域。

目前基金尚未成立，且尚未識別到潛在投資目標。基金的普通合夥人將為NHH Ventures GP， Ltd， 其最終實益擁有人為Ethan Hu。

泰格醫藥夥國有資管公司　合資200億成立基金　佈局生物醫藥投資【下一頁】

諾輝健康指，由於公司為一間專注於開發及商業化創新癌症篩查產品的生物科技公司，一直不斷於該領域尋求投資機會。此外，通過建議投資於基金，公司將能夠利用基金經理及基金的其他合夥人的專業知識及資源識別市場上的潛在投資目標。董事認為，該策略發展將補充公司有關投資創新癌症篩查行業的策略佈局。

諾輝健康今日收報85.5元，跌0.2%，成交5163萬元。該股自2月上市以來，已經累升2.2倍。

編輯：陳健婷

【業績│生科股】諾輝健康升逾7%　去年收入增2成夥阿斯利康推廣「常衛清」（第三版）

【新股IPO】諾輝健康6606共106萬人認購　超額認購4132倍一手中籤率2%（附分配結果）

編輯：陳健婷

港股 諾輝健康—B（06606） 生物科技股

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