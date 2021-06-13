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比亞迪王傳福：勸雷軍別造車是誤讀 現正跟小米洽談造車合作

股樓投資 21:11 2021/06/13

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比亞迪（01211）董事長王傳福今日出席論壇時表示，早前勸小米集團（01810）董事長雷軍別造車是誤讀，他除了支持小米汽車業務的發展，現時亞迪更與小米在汽車領域上洽談合作專案。

事緣於日前王傳福在亞布力論壇回覆提問時，以雷軍準備投1,000億元人民幣造車舉例，指如果戰略措施（意指作戰前的準備工作），將浪費3年時間，這3年時間要值多少錢，用錢是買不到的。惟這一說卻被誤讀成比亞迪勸雷軍不要造車，「這是錯誤的。」

【新股IPO】時代天使6699傳一手中籤率1.5% 認購逾2000萬元方穩獲一手，見【下一頁】

王傳福逐解話，其實小米和比亞迪有很好的合作關係，因為比亞迪給小米代工了大量的小米手機，比亞迪和小米之間是一個非常戰略性的合作關係。至於在未來的汽車業務上，比亞迪也將支持小米在汽車領域的發展，不僅僅是支持，比亞迪也願意和小米在汽車領域合作，並且正在洽談一些項目。

蘋果iOS和谷歌Android在日本智能手機系統市佔率超九成 日本加強反壟斷監管對展開調查，見【下一頁】

王傳福還對當時的舉例再次進行解釋，在汽車反覆運算的領域裏面，戰略方向是非常重要的，好的戰略方向就能少走彎路，如果不好的戰略方向，讓你丟失3年或4年的時間，那麼在激烈的競爭當中可能就沒有機會了。

延伸閱讀：騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲

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記者：張以正

比亞迪（美：BYDDF） 比亞迪股份（01211） 比亞迪（深：002594） 小米集團－W（01810） 小米 港股 IPO

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