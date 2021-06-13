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蘋果iOS和谷歌Android在日本智能手機系統市佔率超九成 日本加強反壟斷監管對展開調查

股樓投資 20:05 2021/06/13

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據《日本經濟新聞》報道，日本政府將對智能手機操作系統（OS）市場展開調查，判斷是否存在阻礙公平競爭的情況。報導指，一個由部會首長、公務員、外部專家組成的政府小組，將在本月展開討論，並聽取日本智慧手機、智慧音箱、個人電腦等製造商高階主管看法。

【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？，見【下一頁】

在日本的智能手機操作系統市場上，美國蘋果公司iOS和谷歌旗下Android作業系統共計在日本智慧手機的市佔率超過90%。日本政府擬通過調查蘋果公司和谷歌公司與手機制造商等的交易，查明實際情況。根據調查結果，日本政府有可能將研究強化反壟斷法等限制。

延伸閱讀：騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲

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記者：張以正

谷歌（美：GOOGL） 蘋果（Apple，美：AAPL） IPO 港股

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