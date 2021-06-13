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國際油價升穿70元 近3年高位 2022年底石油需求將達每日1.006億桶

股樓投資 19:33 2021/06/13

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近期國際油價再度攀升至每桶近70元，近3年高位。由於隨着全球疫苗接種率提高，令經濟復甦，改善了對能源需求的前景，國際機構紛紛看多石油需求前景，更支撐油市持續上升。不過亦有分柝指，油價可能會升至每桶100美元，令投資者擔心能源公司或會因此出現一些高風險的金融行為，對全球經濟造成衝擊。

【新股IPO】時代天使6699傳一手中籤率1.5% 認購逾2000萬元方穩獲一手，見【下一頁】

布蘭特原油8月期貨在周五盤中曾觸及2019年5月以來高位後，以每桶72.69美元收市，升0.23%，一周來升約1%。美國西德州輕原油7月期貨11日上漲62美分，收在每桶70.91美元，創下2018年10月高位，一周升1.9%。

國際能源總署（IEA）日前在其月報中指，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）需要增產，以滿足可望在明年底前重返疫情爆發前水準的需求。IEA同時預測，全球石油需求將在明年底前恢復至疫情前的水平，預計到2022年底，石油需求將達到每日1.006億桶。

高盛估計，布蘭特原油可望在今年夏季攀抵每桶80美元，原因是民眾擴大接種新冠疫苗，拉升全球經濟活動。

延伸閱讀：周大福業績有驚喜 獲多間大行上調目標價 股價破頂見16元

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記者：張以正

中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 港股

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