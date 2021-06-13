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嘉華國際推「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃 每周抽獎送酒店電子餐券

股樓投資 16:52 2021/06/13

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為了讓更多市民接種疫苗，令疫情早日遠離，可以回復正常生活，近期各大小企業紛紛推出疫苗獎賞，冀為本地防疫出一分力，吸引大眾及早接種疫苗。

嘉華國際（00173）亦宣布推出「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃，以大抽獎形式送出價值100萬元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，鼓勵市民及早接種2019冠狀病毒病疫苗；此外，嘉華國際亦將透過東華三院捐出100萬元發放予基層市民作為疫苗接種前檢查費用之津貼。整個疫苗獎賞計劃共送出總值200萬元，以響應政府「全城起動  快打疫苗」計劃，護己護人。

兩大獎賞詳情分別如下：

每周抽獎送出海景嘉福酒店餐飲禮遇

每周將以抽獎形式送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值100萬元。合資格的參加者須持有香港身分證，並於2021年8月31日前接種兩劑疫苗。每位得獎者可獲價值2000元的電子餐飲禮券，品嚐星級佳餚美饌，參加辦法及活動詳情將於稍後公佈。

 

資助基層抗疫

嘉華國際將捐出100萬元，透過東華三院向基層人士發放津貼，受惠者可獲資助金，作為其接種前檢查費用之津貼，由東華三院推薦及甄選受惠對象。東華三院辛丑年董事局亦同時捐款100萬元，有關詳情將於稍後公布。

延伸閱讀：周大福業績有驚喜 獲多間大行上調目標價 股價破頂見16元

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記者：張以正

嘉華國際（00173） 港股

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