【Staycation激減】Klook 「每日最抵DEAL」 6月14至16日每晚10時送你三酒店優惠

相信大家近日都會在各大媒體或商場的大屏幕見到由MIRROR成員Eden和Jeremy為Klook拍攝的廣告,是否很吸睛呢?不過Klook推出的優惠其實同樣很吸引。Klook「每日最抵DEAL」於6月3日起至7月2日會進行連續30晚的特別優惠活動,每晚10點準時開搶限量1折DEAL、買一送一、額外折扣等精彩優惠!

踏入第三個星期,由明日(14)起至星期三(16日)的限時優惠將推出三大人氣酒店staycation激減優惠!喜歡staycation的朋友就記得要留意啦!

三大人氣酒店優惠分別為: 香港東隅酒店免費雙重升級兼住足24小時人均不到五百,亦有連續兩晚入住平均每晚每人330元的買一送一優惠。 香港四季酒店免費升級至全新裝修豪華海景客房連早晚2餐staycation。1折優惠碼適用後最平275元起即可歎四季星級住宿。 銅鑼灣如心酒店staycation快閃56折優惠,1折優惠碼適用後二人同行價只需71元起。

此外,Klook精選人氣音樂會限時優惠,Disney in Concert: Magical Music from the Movies 由6月11 日起獨家優先訂票!詳情請瀏覽:https://bit.ly/3guZtnb



*有關優惠詳情及條款請留意Klook的廣告細則。

記者:張以正