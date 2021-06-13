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【Staycation激減】Klook 「每日最抵DEAL」 6月14至16日每晚10時送你三酒店優惠

股樓投資 15:59 2021/06/13

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相信大家近日都會在各大媒體或商場的大屏幕見到由MIRROR成員Eden和Jeremy為Klook拍攝的廣告，是否很吸睛呢？不過Klook推出的優惠其實同樣很吸引。Klook「每日最抵DEAL」於6月3日起至7月2日會進行連續30晚的特別優惠活動，每晚10點準時開搶限量1折DEAL、買一送一、額外折扣等精彩優惠！

【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？，見【下一頁】

踏入第三個星期，由明日（14）起至星期三（16日）的限時優惠將推出三大人氣酒店staycation激減優惠！喜歡staycation的朋友就記得要留意啦！

三大人氣酒店優惠分別為:

香港東隅酒店免費雙重升級兼住足24小時人均不到五百，亦有連續兩晚入住平均每晚每人330元的買一送一優惠。

香港四季酒店免費升級至全新裝修豪華海景客房連早晚2餐staycation。1折優惠碼適用後最平275元起即可歎四季星級住宿。

銅鑼灣如心酒店staycation快閃56折優惠，1折優惠碼適用後二人同行價只需71元起。

此外，Klook精選人氣音樂會限時優惠，Disney in Concert: Magical Music from the Movies 由6月11 日起獨家優先訂票！詳情請瀏覽：https://bit.ly/3guZtnb 


*有關優惠詳情及條款請留意Klook的廣告細則。

延伸閱讀:國盛證券指泡泡瑪特在行業眾多環節上　都比競爭對手領先2至3年　維持「買入」評級

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記者：張以正

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