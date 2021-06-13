【新股IPO】越秀服務最快下周二建簿　集資最多19.5億元

踏入6月中，相信新股市場又快將活躍起來。最快接力登場的有越秀（00123）分拆獨立上市的物業管理業務越秀服務。消息指，越秀服務已通過上市聆訊，並將最快在周二（15日）建簿，集資約2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元），農銀、建銀、中信建投及越秀融資為保薦人。

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是次集資所得，主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息技術系統和智能社區及作一般資金用途。

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越秀服務為大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一。截至去年年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。此外，去年營業收入按年增30%至11.7億元人民幣，其中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%，物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億元人民幣、3.3億元人民幣及1.3億元人民幣。去年公司整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。純利方面，公司去年錄得2億元人民幣，按年增118%。

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記者：張以正