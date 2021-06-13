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【新股IPO】優然牧業9858傳下限定價　集資49.9億

股樓投資 14:59 2021/06/13

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優然牧業（新上市編號：09858）將於下周五（18日）掛牌，消息指該股將以招股價下限6.98元定價，集資49.9億元。優然牧業是次計劃發售約7.15億股，招股價範圍介乎6.98元至8.66元，一手1000股，每手入場費8,747元，聯席保薦人為瑞信、華泰。

【新股IPO】時代天使6699傳一手中籤率1.5% 認購逾2000萬元方穩獲一手，見【下一頁】

未知優然牧業的招股時間是否跟時代天使（新上市編號：06699）相近，令投資者的眼光都被時代天使吸走，致令優然牧業認購反應未見活躍。以其孖展認購反應來看，優然牧業的孖展相對慢熱，綜合多間券商統計，共借出約12.8億元孖展額，相當於公開發售部分超購約1.07倍。

【延伸閱讀】每月智勝股：人幣強勢格局未變 六絕月值得留意的4大智勝股

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記者：張以正

優然牧業（09858） IPO 港股

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