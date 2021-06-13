【新股IPO】時代天使6699傳一手中籤率1.5% 認購逾2000萬元方穩獲一手

內地隱形矯治解決方案提供商時代天使 （新上市編號：06699）將於下周三（16日）掛牌。雖此前有消息指其認購反應不足80萬人，遜於市場預期，不過最新消息指，時代天使一手中籤率僅1.5%，投資者需認購超過2000萬元，方能穩獲一手。

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另有消息指時代天使公開發售部分錄超額認購約2000倍，成為繼諾輝健康（06606）後，今年超額認購倍數名列第二多的新股，估計凍結資金約5800億元。

除此之外，引述內地媒體報道，指時代天使場外交易價曾見260元，較招股價173元升5成，一手200股計，每手帳面最多賺17400元。

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記者：張以正