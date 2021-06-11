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【大行點睇】麥格理料零售需求轉好 高端化助安踏提升銷售 升目標價至182元

股樓投資 21:30 2021/06/11

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麥格理發表研究報告指，有信心安踏（02020）可進一步提升市場份額，並料零售需求向好，將有利收入及毛利華預期，故上調其2021財年至2022財年的盈利預測5%。安踏全日升近3%，報158.4元，成交10.3億元。

【大行點睇】里昂對內地開店計劃看法正面 重申周大福「買入」評級  詳情請看[下一頁]

該行指，長期而言內地的消費高端化亦將利好市場發展，安踏的品牌提升將有助公司滲透至消費力較高的客戶。

該行續指，預料公司旗下品牌Amber今年的虧損持續收窄。該行維持安踏「跑贏大市」評級，並將目標價由174元上調至182元。

【騰訊 700】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 安踏體育（02020） 經濟 買入 目標價 成交 銷售 品牌 香港 零售

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