【公關大娜移@iM網欄】FOMO族從眾跟風  贏粒糖輸間廠

FOMO (Fear of missing out )，譯作「錯失恐懼症」，這種煎熬的感覺，成為不少股民過去一年的夢魘。Bitcoin跟科技板塊喪升，一路牛衝、凱歌高奏，自己卻零股在手，無疑經歷了錐心徹肺之痛。

錯失恐懼症的投資者，與搵大錢的機會失諸交臂，罪孽比「執輸行頭慘過敗家」更加深重。 他們常見的情緒包括：貪心、恐懼、妒忌、激動、焦慮及不耐煩。嘴邊往往掛住這幾句口頭禪：

已經入市的人一定知道我所不知道的事。（羊群心態）

我本應該知道會發生這種情況。（事後孔明）

我很害怕自己會錯過一個大好機會。（錯失恐懼）

人人都在交易，應該是一個萬無一失的選擇。（從眾心態）

一心只想著能賺多少。（貪婪蒙敝了理智）

紀律及風險管理乃投資世界的金科玉律，交易時若情緒佔了上風，非常不智。炒股平台百花齊放，消息滿天飛，激發FOMO情緒，一窩蜂快炒幾隻「冧巴」，例如Reddit炒起的GameStop 和AMC；馬斯克與木頭姐唱好虛擬貨幣；圍攏了一班散戶跟風從眾，透過線上游擊戰術打華爾街大佬。年少挑戰資深，戰線已經拉闊，只會愈演愈烈。

資金只往人堆𥚃攢聚。各國政府和衛道之士齊聲唱衰Bitcoin、Dogecoin，價格應聲狂跌，惟虛擬貨幣的命運並非戛然而止，投資者不分是非黑白，只會跟紅頂白，唯利是圖。所以，要麼是同聲同氣，要麼打爆拳頭、分道揚鑣。

FOMO的影響不止於投資世界，還有網絡社交圈。人有我有的打卡行為最討人厭，閣下又不是姜糖或隋棠，你天天去了那裏、見到誰跟誰、吃什麼東西、參加大小活動，敬請不要鉅細無遺地匯報，你的日常確實「nobody care」。

還有隔靴騷癢的藝術打卡，亦敬謝不敏。早前Fb和Ig充滿圓拱頂與巴塞爾藝術展的照片，無端多了一班老嫩「文青」，一輪密集式的轟炸，被曬到眼盲。當事人吸收到現場多少營養不得而知，流於視覺上的炫風卻教人迷茫兼疲累。

文化設施或歷史古蹟賦予現代人的意義，除了拍照，就是拍片；終極目的是將一楨楨的美圖炫耀於社交平台，搏君莞爾一讚。

從西九文化區走來，到PMQ、大館、南豐紗廠、藍屋、皇都戲院等，主菜是打卡、刷存在感、踢走FOMO，KOL更多是幫商業項目助攻，這些地方背後的故事有多少人了解？

新世代獨重「假我」表象及前台，打卡的內容由一杯喜茶，悄悄進化至high tea到文化景點，唯一值得少少慶幸。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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