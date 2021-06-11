新盤熱賣旺市　端午節長周末樓市氣氛活躍　全港二手睇樓量按周上升6.9%

樓市氣氛熱鬧，加上新盤帶動購買力釋放，據美聯物業分行統計，本周六日（6月12日至13日）15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約556組，較上周末約520組，回升約6.9%，若連同端午節假期計，3天長周末合共錄得約750組。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤票王柏傲莊III於上周六即日沽清331伙，本周六進行次輪推售料反應續暢旺，加上多個新盤部署推出，刺激購市場購買力進一步釋放，並適逢本周末為端午節長周末，不少準買家亦趁機會四出物色單位，故周末的預約睇樓活動較上周末上升。由於筍盤不斷被消化及資金入市磚頭保值，故預期二手屋苑樓價將持續趨升，並可望於短期內破頂，創歷史新高。

本周末為端午節長周末，港島區4個指標屋苑的預約睇樓量表現不俗，以周六及周日計按周回升約5.3%至約139組水平，若按3日長假期計算錄約193組。太古城周末的預約睇樓量按周升近1成，至於康怡花園睇樓量按周上升約5%，代理表示，雖然週末有大型新界區新盤推售，但港島區購買力持續釋放，各大屋苑成交量亦靠穩。

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九龍區方面，多個屋苑預約睇樓活動持續活躍，7個指標屋苑按周六及周日計，周末預約睇樓量暫錄約162組，較上周末升約8%。若計及下周一共3日長周末，預約睇樓量則錄約232組。其中，麗港城周末兩日預約睇樓量暫錄約25組，按周升約13.6%，升勢屬15個指標屋苑中最為可觀。

新界區有大圍站柏傲莊III作為新盤焦點，樓市交投氣氛升溫，4個指標屋苑睇樓量按周升約7.1%，錄約255組客，若按3日長假計則錄約325組。有代理指出，月尾屯馬線通車，市場憧憬利好樓市，區內二手承接加快。當中，嘉湖山莊本周末預約睇樓錄約110組，按周升約4.8%，按3日計則錄約140組。

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