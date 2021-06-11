【大行點睇】里昂對內地開店計劃看法正面 重申周大福「買入」評級

里昂發布研究報告指，對周大福（01929）2022財年在內地三至五綫城市開設超過700間新店的計劃看法正面，重申對其「買入」評級，目標價由12.2元上調31.5%至17.8元，與周五（11日）收市價15.52元計，仍有近15%潛在升幅。

【大行點睇】周大福業績有驚喜 獲多間大行上調目標價 股價破頂見16元【見下頁】

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該行指，周大福2021財年業績表現較市場預期優勝，銷售額及淨利潤按年分別增長24%及108%，與2019財年相比亦分別升5%及32%，此外，香港及澳門業務在逐步復甦。該行指出，受疫情影響，部分結婚需求由去年延遲至今年，預計短期將刺激足金商品銷售額。長遠而言，該行認為在行業加速整合下，主流品牌的市場份額將進一步提升。

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記者：郭秀慧