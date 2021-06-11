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【追趕藥明】泰格醫藥夥國有資管公司　合資200億成立基金　佈局生物醫藥投資

股市 20:37 2021/06/11

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泰格醫藥夥國有資管公司　合資200億成立基金　佈局生物醫藥投資

泰格醫藥 （03347） 宣布，與杭州市國有資本投資、杭州高新創業投資，以及杭州泰瓏創業投資合夥企業訂立意向書，將在中國成立規模200億元（人民幣．下同）的基金，以投資生命及健康產業，包括創新醫療器械、生物醫藥、醫療服務等。

建議基金規模為200億元，由泰格及杭州泰瓏分別出資98億元及2億元，杭州市國有資本投資、杭州高新創業投資則各出資50億元。

泰格醫藥首季業績，詳見【下一頁】

基金將重點投資創新醫療器械、生物醫藥、醫療服務、醫療信息化、數字療法及智能製造等企業。另建議杭州泰瓏擔任基金管理人，成立策略投資委員會就投資及相關退出作出決策。基金擬運作12年， 其中最初五年為投資期，而之後的五年則為退出期，最後兩年將用作任何投資無法及時退出情況下的緩衝期。

泰格醫藥表示，透過投資基金，能夠利用公司強大的投資及融資平台，深化生物醫藥領域的佈局，促進優化上下游產業鏈，從而提升核心競爭力。

目前，藥明康德 （02359） 有多項如醫療器械業務、藥物研發等醫療保健行業的戰略投資，故業績中往往錄得較大額的投資組合公允價值變動，但正因產業鏈的佈局，令藥明增強了上下游板塊間的協同效應。

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編輯：區嘉俊

港股 藥明康德（02359） 中國 人民幣 杭州 泰格醫藥（03347）

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