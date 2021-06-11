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【有相睇】白居二客買竹園北邨　208萬做業主　客廳設黑白間隔格子地磚

股樓投資 20:27 2021/06/11

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黃大仙是公營房屋集中地，是不少「白居二」客的入門選擇，其中竹園北邨最受歡迎，雖然遠離港鐵站，但社區配套齊全，吸引預算不多的上車客入市。 

富誠地產助理分行經理謝婉玲說，黃大仙竹園北邨橡園樓（12座）中層15室，兩房間隔，實用面積443平方呎，座向北面，望球場景及山景，日前以208萬元（綠表）易手，實用呎價4,695元。代理說，買家透過白居二入市，支付四成首期，分25年還款。 

從代理提供的圖片可見，單位裝修企理，客廳設黑白間隔格子地磚。據了解，原業主於1999年06月一手以23萬元（綠表）購入單位，持貨22年，現賬面賺約185萬元，物業期內升值約8倍。 

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撰文 : 黃卓賢

公屋 竹園北邨 黃大仙 白居二

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