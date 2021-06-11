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【iBond 2021】銀行公會﹕iBond反應熱烈　或受資本市場回報下降、通脹上升影響

股市 20:16 2021/06/11

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圖為銀行公會主席施穎茵。

第8批iBond （新上市編號：04246）iBond周五（11日）截止認購，人數及認購金額皆創歷年新高。銀行公會主席施穎茵表示，今批iBond反應熱烈，或與近期資本市場回報下降、通脹升溫有關。她亦認為，不少市民以電子渠道認購iBond，可見金融科技的認受性逐步提升。

iBond認購人數及凍資創歷來高，詳見﹕【下一頁】

提到數碼科技，金管局周二（8日）曾分享「金融科技2025」策略，施穎茵表示，銀行公會歡迎新策略，相信有關策略能夠鞏固本港在金融科技方面的優勢。銀行公會亦會密切留意與數碼港元相關的研究，以及央行數碼貨幣的整體發展。

會員銀行將合作推出疫苗抽獎活動

另外施穎茵亦指，留意到不少會員銀行已宣佈提供兩日接種疫苗假期，亦提供彈性措施處理工作安排。銀行公會將一直與監管機構保持溝通。她指，為鼓勵市民接種疫苗，銀行公會的會員銀行將合作推出抽獎活動，供已完成接種兩劑的市民參加，計劃將稍後公佈。

至於針對跨境理財通，施穎茵表示，銀行公會已研究有關修訂，整合業界意見，並把意見提交給監管機構。她亦指，相信業界無論在風險管理、產品設計、人力資源等方面，皆對跨境理財通準備就緒。

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編輯﹕賴奕羚

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