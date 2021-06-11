【美國經濟】美國通脹見13年來高位　聯儲局何時轉軚？

過去半年，通脹是牽動全球市場的主旋律。美國本周四 (10日) 公布5月通脹數據，消費者物價指數 （CPI）按年升5%，創2008年8月以來最大升幅；至於撇除食品和能源的核心CPI則按年增 3.8%，增幅創1992年以來最高。

【美股焦點】美國核心CPI按年增3.8% 標指創歷史新高【下一頁】

不過市場現時更多認為，近期的通脹升溫是由於去年疫情期間造成的低基數效應、以及環球復甦初期爆發的供應鏈問題，因此判斷通脹屬「暫時性」。美國超出預期的通脹數據公布後，投資市場反而並未受到太大衝擊，科技股意外反彈，令納指周四升0.78%，標普500指數升0.5%至 4,239點，創收市新高。

即使聯儲局已經暗示將開始討論資產回購計劃，但相關討論預計將持續數月後，縮減計劃方能落實。以史為鑒，2008金融海嘯之後，美國聯儲局曾展開三輪QE救市，到2014年1月起開始逐步縮減QE規模，直到2014年10月QE退場，然後到2015年12月開始啟動加息周期。故現時市場預計，聯儲局要到2023年才會加息。

下周重要數據（見下圖）

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下周二、周三（16日），聯儲局將一連兩日舉行議息會議，市場仍處於觀望狀態，局方是否會釋放鷹派信號將成為市場焦點。

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编辑：李勝男