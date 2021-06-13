【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】端午節到中環海濱看數萬條彩帶 《川流不息》像一條巨龍隨風飄揚

聽日就係一年一度端午節，唔講唔知Flora Rabbit 係讀書年代扒過三年龍舟競渡比賽，每年端午節都會留意端午節龍舟競渡比賽。扒龍舟最重要係咩?

係齊! 齊心係最要! 當年既秘訣係「插、深、拉、長」，扒每一扳都要齊，我地隊伍住hall，逢星期四做gym及逢星期日扒艇。通常一般龍舟連舵鼓手共 20人至24人。筆者係畢業既一年係參加澳門國家龍舟邀請賽，好開心可以獲得銅牌，成為美好既回憶!

既然呢兩年疫情下取消龍舟邀請賽，筆者今日介紹呢個好去處係中環海濱活動空間設計#香港地「維港蛻變」，創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」以「蛻變」為主題展望未來，邀請了香港本地及海外創作團隊打造七組大型裝置藝術，在維港海濱包括銅鑼灣避風塘、灣仔及中環新海濱地帶展出。七組裝置藝術以灣仔歷史和城市為靈感，設計相連，模仿中式園林的各種元素。懸掛在中環海濱活動空間的《川流不息》由美國知名設計工作室 Poetic Kinetics 藝術家 Patrick Shearn 創作，面積約700平方米使用超過45,000條色帶打造，以維港為靈感，數萬條彩帶隨風飄揚，川流不息的像一條巨龍飛躍空中，與位於灣仔的火龍頭作品《首》相呼應。

▲ 懸掛在中環海濱活動空間的《川流不息》像一條巨龍隨風飄揚，圖1 像龍頭

▲ 懸掛在中環海濱活動空間的《川流不息》像一條巨龍隨風飄揚，圖2像龍身

▲ 懸掛在中環海濱活動空間的《川流不息》像一條巨龍隨風飄揚，圖3像龍尾

活動網站：https://www.designdistrict.hk/collection/tc/The-Lead1

活動日期: 即日至2021年6月20日 (星期日)

活動地點: 中環海濱活動空間設計

▲ 筆者既龍舟隊朋友太掛住龍舟，應節設計左一隻好可愛既龍舟手作。

好耐無扒龍舟，筆者好想扒返200米-300米短途賽，做過兩次鼓手最正最痛快! 筆者既龍舟隊朋友太掛住龍舟，亦應節設計左一隻好cute 好可愛既龍舟手作，100%香港製造，獨一無二，大家可以過下手癮。

▲ 筆者既龍舟隊朋友太掛住龍舟，應節設計左一隻好可愛既龍舟手作。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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