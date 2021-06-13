【山地悠遊人生@iM網欄】屯門至馬鞍山 貫通新界東西的單車徑

▲ 紅色單車徑是跨區的主幹線。綠色地面是地區支線，連接該區內不同屋邨、村落及街道

屯門至馬鞍山， 全長60公里路段

政府致力推展新界單車徑網絡項目，全長60公里，由屯門至馬鞍山的單車徑已落成，有興趣挑戰全程的單車友, 可以由屯門湖山遊樂場開始， 途經元朗、上水、粉嶺、大埔和沙田，一直踩到馬鞍山。單車徑沿途風景優美， 可欣賞自然生態，也可參觀文化景點， 十分適合一家大小、三五知己或單車發燒友使用。

▲ 沿路有休息處、水機及公廁

配套設施：

單車徑沿途設有單車租賃站、休息處、小食亭和洗手間等設施的單車匯合中心。

沿途風景優美且途經多個文化景點。運輸處的網上單車資訊中心， 提供信息包括; 單車徑的位置、泊位地點、有關的交通標誌和道路標記、騎單車的規則及規管法例、單車安全、教育及宣傳活動等。

https://www.td.gov.hk/mini_site/cic/tc/

土木工程拓展署的網上資訊：

https://www.ntctn.hk/tc/index

按一般人騎車的速度計算，要完成整條路線， 需要6小時才能完成。如親子遊或體能不佳， 可分段進行。個人覺得屯門、元朗至上水段自然景觀比較好， 可惜此段路況惡劣， 有多個大型建築地盤， 路上沙石多， 每次單車徑跟路面的接駁口都有幾寸的差距。 可能是設計出錯，也可能是先天不足， 感覺每分鐘都要下車推車。其中有幾處的單車徑只有幾米， 成為國際笑話， 被嘲笑為世界最短單車徑。希望有關部門從新檢討與跟進。相反，大埔墟至大學站， 大學至馬鞍山段，路況平穩寬闊， 適合親子遊。

▲ 惹人垢病，堪稱世界最短，毫無用處的單車徑

▲ 中途多處需要過馬路或天橋，不停下車推車。

分段資料

中難度：

大埔墟至上水 ，11公里， 需1小時。

上水至元朗， 17公里， 需2小時

這段單車徑路面狹窄、路況惡劣，且斷成多段，騎車時須分外小心。但沿途風景優美， 景點如元朗錦田河和上水塱原濕地，雙魚河及梧桐河，邊騎單車邊穿梭在田野間， 欣賞漁塘、河景等。

▲ 雙魚河

▲ 雙魚河邊很多牛

雙魚河是必經的景點之一，雙魚河用來打卡一流， 舒適恬靜，河兩旁綠草如茵， 既可感受到大自然的氣息，幸運的話，還看到很多牛在河邊吃草。 日落時分的雙魚河更是美不勝收。

▲ 河上鄉的魚塘

▲ 河上鄉的魚塘還售賣飲料，並提供休息場地

另一隱世景點是河上鄉的塱原濕地， 是香港現存最大片、最完整的淡水濕地，原居民種菜和養殖魚，有些魚塘還售賣飲料，並提供休息場地。

親子段：大學站 – 馬鞍山

需1.5小時

▲ 馬鞍山海濱長廊指示

▲ 沿吐露港東岸前往馬鞍山

▲ 遠眺八仙嶺群山，海天一色

大學站、沙田和馬鞍山段十分輕鬆，可由大學站出發，沿吐露港東岸前往馬鞍山。中途馬鞍山海濱長廊是沙田區內第二條大型海濱長廊，既可欣賞城門河畔風景優美，又遠眺八仙嶺群山，海天一色。沿途有多個新開放的遊樂區給小朋友放電， 設施新及有趣。

▲ 馬鞍山海濱長廊沿途有多個新開放的遊樂區

▲ 馬鞍山海濱長廊沿途有多個新開放的遊樂區

中途可在北園遊樂場或馬鞍山公園稍作休息，園內有小食亭提供飲料補給，亦可在公園內野餐。如時間合適，更可到烏溪沙石灘欣賞日落，細味生活。區內還有車公廟、曾大屋等名勝古跡。曾大屋是全港保存最為完整的客家圍村之一，村內仍留有當年使用的花崗岩、青磚和木材。另一沿途節目，參觀香港文化博物館，館內設有各式展覽，者可穿梭歷史長河、品味古代藝術。

安全裝束及注意事項：

~ 穿鮮色衣服

~ 頭盔、手套

~ 檢查剎車系統

~ 在過馬路時下車推車

~ 不應戴上耳機

~ 非情況緊急下不使用車鈴。

~ 謹記沿途補充水分。

▲ 注意安全

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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