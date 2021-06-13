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【山地悠遊人生@iM網欄】屯門至馬鞍山 貫通新界東西的單車徑

名人薈萃 08:01 2021/06/13

分享：

紅色單車徑是跨區的主幹線。綠色地面是地區支線，連接該區內不同屋邨、村落及街道

屯門至馬鞍山， 全長60公里路段

政府致力推展新界單車徑網絡項目，全長60公里，由屯門至馬鞍山的單車徑已落成，有興趣挑戰全程的單車友, 可以由屯門湖山遊樂場開始， 途經元朗、上水、粉嶺、大埔和沙田，一直踩到馬鞍山。單車徑沿途風景優美， 可欣賞自然生態，也可參觀文化景點， 十分適合一家大小、三五知己或單車發燒友使用。

沿路有休息處、水機及公廁

 配套設施：

單車徑沿途設有單車租賃站、休息處、小食亭和洗手間等設施的單車匯合中心。

沿途風景優美且途經多個文化景點。運輸處的網上單車資訊中心， 提供信息包括; 單車徑的位置、泊位地點、有關的交通標誌和道路標記、騎單車的規則及規管法例、單車安全、教育及宣傳活動等。

https://www.td.gov.hk/mini_site/cic/tc/

 

土木工程拓展署的網上資訊：

https://www.ntctn.hk/tc/index

 

按一般人騎車的速度計算，要完成整條路線， 需要6小時才能完成。如親子遊或體能不佳， 可分段進行。個人覺得屯門、元朗至上水段自然景觀比較好， 可惜此段路況惡劣， 有多個大型建築地盤， 路上沙石多， 每次單車徑跟路面的接駁口都有幾寸的差距。 可能是設計出錯，也可能是先天不足， 感覺每分鐘都要下車推車。其中有幾處的單車徑只有幾米， 成為國際笑話， 被嘲笑為世界最短單車徑。希望有關部門從新檢討與跟進。相反，大埔墟至大學站， 大學至馬鞍山段，路況平穩寬闊， 適合親子遊。

惹人垢病，堪稱世界最短，毫無用處的單車徑

中途多處需要過馬路或天橋，不停下車推車。

 

分段資料

中難度：

大埔墟至上水 ，11公里， 需1小時。

上水至元朗， 17公里， 需2小時

 

這段單車徑路面狹窄、路況惡劣，且斷成多段，騎車時須分外小心。但沿途風景優美， 景點如元朗錦田河和上水塱原濕地，雙魚河及梧桐河，邊騎單車邊穿梭在田野間， 欣賞漁塘、河景等。

雙魚河

雙魚河邊很多牛

雙魚河是必經的景點之一，雙魚河用來打卡一流， 舒適恬靜，河兩旁綠草如茵， 既可感受到大自然的氣息，幸運的話，還看到很多牛在河邊吃草。 日落時分的雙魚河更是美不勝收。

河上鄉的魚塘

河上鄉的魚塘還售賣飲料，並提供休息場地

另一隱世景點是河上鄉的塱原濕地， 是香港現存最大片、最完整的淡水濕地，原居民種菜和養殖魚，有些魚塘還售賣飲料，並提供休息場地。

 

 

親子段：大學站 – 馬鞍山

需1.5小時

馬鞍山海濱長廊指示

沿吐露港東岸前往馬鞍山

遠眺八仙嶺群山，海天一色

大學站、沙田和馬鞍山段十分輕鬆，可由大學站出發，沿吐露港東岸前往馬鞍山。中途馬鞍山海濱長廊是沙田區內第二條大型海濱長廊，既可欣賞城門河畔風景優美，又遠眺八仙嶺群山，海天一色。沿途有多個新開放的遊樂區給小朋友放電， 設施新及有趣。

馬鞍山海濱長廊沿途有多個新開放的遊樂區

馬鞍山海濱長廊沿途有多個新開放的遊樂區

 

中途可在北園遊樂場或馬鞍山公園稍作休息，園內有小食亭提供飲料補給，亦可在公園內野餐。如時間合適，更可到烏溪沙石灘欣賞日落，細味生活。區內還有車公廟、曾大屋等名勝古跡。曾大屋是全港保存最為完整的客家圍村之一，村內仍留有當年使用的花崗岩、青磚和木材。另一沿途節目，參觀香港文化博物館，館內設有各式展覽，者可穿梭歷史長河、品味古代藝術。

 

安全裝束及注意事項：

~ 穿鮮色衣服

~ 頭盔、手套

~ 檢查剎車系統

~ 在過馬路時下車推車

~ 不應戴上耳機

~ 非情況緊急下不使用車鈴。

~ 謹記沿途補充水分。

注意安全

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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