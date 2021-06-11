【白居二】20萬首期可上車　上水太平邨居二市場易手　呎價僅5千餘元

新一批「白居二」5月底出籠，買家陸續入市。美聯物業上水中心分行首席助理聯席董事王子超指出，有白居二買家以205萬購入上水公屋單位，首期僅需20.5萬元。

王子超稱，成交單位為太平邨平靜樓高層7室，實用面積約為377呎。原業主開價約210萬元，銀碼較細，吸引一名剛獲白居二資格的買家垂青。雙方議價後於居屋第二市場以205萬元成交，實用呎價約為5,438元，買家更可以20.5萬首期成為業主。

王子超表示，在新一批白居二陸續批出帶動下，預期上水一帶公屋及居屋二手放盤銀碼相對較細，故居屋第二市場放盤將繼續受追捧。資料顯示，太平邨為公共屋邨，位於香港新界北區上水保平路8號，為第五期租置計劃的其中一個出售公屋屋苑，住戶於2002年1月起可購買租住單位。

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