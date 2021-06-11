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【最低稅率】拜登晤G7領袖討論最低稅率 料宣布按營運地區課稅

環球政經 20:09 2021/06/11

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美國總統拜登（Joe Biden）與 G7 領袖，預計周五 (11 日) 將公布至少15%的全球最低企業稅，外媒又報導指，各國領袖亦將宣布以企業的實際營運地區徵稅，而非其總部所在地。

【美股焦點】AI選股ETF清倉Tesla、Amazon　換馬至散戶愛股GME

全球最低稅收計畫 (Global Minimum Tax) 反映拜登政府的「中產階級外交政策」。現屆美國政府承諾，希望利用全球化和貿易造福美國工人，使受惠者不只是跨國巨頭及億萬富翁，而現時的最低企業稅正是針對美國科技巨頭。

對其他國家政府而言，設置最低全球企業稅亦能減炒為吸引跨國公司而減稅的惡性競爭。如最終科技巨頭將按實際營運地區微稅，預計將結束跨國公司爭相前往愛爾蘭和英屬維爾京群島等，在低稅收國家建立公司總部的做法。

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撰文 : 林展鋒

美國 全球化 減稅 英屬維爾京群島 拜登 愛爾蘭 貿易
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