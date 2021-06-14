【酒醉金迷@iM網欄】波爾多期酒開賣：酒友該如何入手呢？

6月份的酒圈熱話非期酒莫屬，我與行家聚頭大家都是三句不離期酒，首先為大家報告一下最新消息：國際知名酒評家的期酒報告在5月中已紛紛出爐，由貝勒芬酒莊打響頭炮，率先公布2020年的期酒價格。至今陸陸續續已有約50多款期酒的價格出爐，當中較為人熟悉的有右岸頂級的白馬酒莊，和左岸的二級莊巴頓酒莊、蘇玳產區的旭金堡等等，但其他的一級名莊如拉菲、木桐等則暫仍未揭開價格的底牌。

【酒醉金迷@iM網欄】投資先機：2020年份期酒出場！

對於入門至中級酒友來說，波爾多的名莊數目眾多，很容易會被大量資訊弄得頭昏腦脹，即使想小注買入亦感到無從入手，這裡有幾點心得我可以跟iMoney的酒友分享！

首先(這亦是最重要的一步)，就是先弄清楚購買期酒的心態，你其實是想以相對較低的價格買入2020年期酒，方便日後品嚐不怕買貴酒嗎？或是你以長線投資為主要目的，希望日後在市場上轉手葡萄酒以賺取合理回報？抑或你已貴為資深酒友，有收藏頂級名莊不同年份的習慣？因應心態上的不同，買期酒的預算與取向自然不一樣！

第二步，如像揀股票我們會分析板塊一樣，選酒的原理也大同小異，你可以從產區入手。如果本身你已有鍾情的產區，大可縮窄選酒的範圍，如很多酒友都知道左岸的風格較強勁，右岸則相對柔美。

買期酒留待自己喝，相對容易選擇得多，只需挑對自己口味就對了。但若期待葡萄酒能有升值空間的話，挑戰性倍增。一些傳統頂級名莊如上述的拉菲、木桐就像股市裡的藍籌，它們的表現超卓，而且現金流充足、實力雄厚，價格每年都穩步向上，是期酒投資者的最愛。不過，由於一向受市場熱捧，散客在市場上未必容易買入！但除了這些知名酒莊外，大家也不妨考慮一些備受忽略的潛力莊，這些酒莊的葡萄酒質素佳，但暫時未受注目因此價格低廉，但如有日市場風向轉變帶動這些新星冒起，價格將會被重新估計！

而對於我來說，購買期酒的最大樂趣並不在於其價值高低，反而是在挑選的過程中，能更了解自己的口味，而且期酒在兩年後才能到手，讓我更期待開瓶品嚐的一刻。