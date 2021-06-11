【網購創業@iM網欄】比較四大範疇 Dropshipping網購更勝Amazon

每當上課教授網購時，都總會有學生喋喋不休地追問各類網店的優劣，尤其對於利用Amazon進行生意大感興趣。作為有多年經驗的創業者，阿Ken的創業生涯也走了很多冤枉路，因此希望以我較看好的Dropshipping來與Amazon在四大範疇作大比併，分析過後，誰勝誰劣相信大家便自有分曉。

【網購創業@iM網欄】移民外國搵工難 代購以外的網購創業

一、成本（Dropshipping勝）

經營Dropshipping首先需找出合作供應商，然後便開設網店將其產品上架，然後店主只需為產品作宣傳，當消費者選購產品後，便將定單發送至供應商，而其餘配送等的售後流程全由供應商處理。因此Dropshipping的時間成本較低，可能只需一至兩天便能開店，而且由於可待接單後才要求廠家出貨，故無需多餘資金坐貨。

至於Amazon便要自己有一批貨，並經營品牌，即使你選用了Amazon Fullfillment的服務，店主仍需將一定貨品存放在Amazon的貨倉中，需要一定成本。

二、消費需求（Dropshipping勝）

網上消費者的需求可分為兩類，當中顯示需求是指消費者主動搜尋貨品，亦即是「客搵你」，而隱性需求反之能主動出擊，瞄準你認為有興趣的消費者，也就是「你搵客」。

隱性需求的消費者往往更有潛力，關鍵只是店主能否引起消費者的興趣，而Dropshipping便能利用社交平台廣告，主動吸納潛在消費者，至於Amazon網購則依賴消費者主動搜尋，角色較為被動。

三、生意工具（Dropshipping勝）

開設Dropshipping網店的第三方平台便有過千種應用程式協助營運網店，如貨幣轉換、CRM等，即使生意規模愈來愈大，平台也能可以支援。至於Amazon就較為死板，因只能根據官方設定上架，在設計宣傳方案及設定網店時彈性較少。

四、方法（Amazon勝）

Dropshipping需要利用Shopify開設網店，再於Facebook或Instagram進行廣告推廣，然後亦需要連結在Droppshipping平台上，要成功串連多個平台才能成功。至於Amazon就只需將產品資訊上載至Amazon中便可，步驟較少。